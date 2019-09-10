Toyota тестирует Prius на солнечных батареях

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Компания Toyota Motor проводит в рамках проекта, финансируемого правительством Японии, тестирование автомобиля Prius на солнечных батареях в надежде освоить в будущем выпуск транспортных средств без необходимости подзарядки от розетки.
Инженеры Toyota установили солнечные панели, разработанные Sharp Corp, на капоте, крыше, заднем стекле и спойлере Prius, чтобы проверить, насколько много солнечной энергии можно получить таким способом для обеспечения движения автомобиля.
Электричество от панелей поступает непосредственно на аккумуляторную батарею, поэтому Prius может заряжаться во время движения или при парковке.
В хороший солнечный день заряда от солнечных батарей может быть достаточно для 56 км пути, что превышает дистанцию в 47 км, которую, согласно исследованию Фонда безопасности дорожного движения (AAA Foundation for Traffic Safety), в среднем ежедневно преодолевает на автомобиле житель США.
Но производительность солнечных элементов быстро падает, если облачно или слишком жарко. В этом случае для зарядки Prius всё же придётся воспользоваться зарядной станцией.
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