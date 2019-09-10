Waymo планирует использовать свою технологию автономного вождения в грузовиках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Waymo изучает возможность использования своей технологии автономного вождения в грузовых транспортных средствах, сообщил генеральный директор Джон Крафчик (John Krafcik) в своём выступлении на автосалоне во Франкфурте.
В связи с надвигающейся нехваткой водителей-дальнобойщиков компания вместе с отраслевыми партнёрами исследует открывающиеся перспективы для производства самоуправляемых грузовиков.
До сих пор Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, была сосредоточена на развёртывании сервисов роботакси, но в своём докладе Крафчик отметил, что технология самостоятельного вождения Waymo Driver также подходит для использования в грузовых автоперевозках.
«Наши технологии могут также сделать транспортировку грузов более безопасной и надёжной, и удовлетворить острую потребность в большем количестве водителей во многих регионах мира», — сообщил Крафчик.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минрегион предлагает размещать в парках небольшие кафе и магазиныВчера, 10:28 - 461 8
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 37163 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 3478 5
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 9689 5
Украина получила первую партию американского сжиженного газаВчера, 19:29 - 599 4
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение экспертаВчера, 09:04 - 37163 5
Обновление Приват24: что изменилосьВчера, 11:20 - 9689 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкирыВчера, 13:06 - 3478 5
ПриватБанк презентовал технологию FacePayВчера, 15:47 - 2361 2
Стало известно, сколько валюты покупают клиенты Приват24Вчера, 12:08 - 2283 2
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Позавчера, 10:28 - 1210 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкар10.09.2019, 15:10 - 474
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 863
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3904
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 777