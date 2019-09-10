Waymo планирует использовать свою технологию автономного вождения в грузовиках

Waymo изучает возможность использования своей технологии автономного вождения в грузовых транспортных средствах, сообщил генеральный директор Джон Крафчик (John Krafcik) в своём выступлении на автосалоне во Франкфурте.

В связи с надвигающейся нехваткой водителей-дальнобойщиков компания вместе с отраслевыми партнёрами исследует открывающиеся перспективы для производства самоуправляемых грузовиков.

До сих пор Waymo, входящая в состав холдинга Alphabet, была сосредоточена на развёртывании сервисов роботакси, но в своём докладе Крафчик отметил, что технология самостоятельного вождения Waymo Driver также подходит для использования в грузовых автоперевозках.

«Наши технологии могут также сделать транспортировку грузов более безопасной и надёжной, и удовлетворить острую потребность в большем количестве водителей во многих регионах мира», — сообщил Крафчик.