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Нафтогаз снижает цену газа для потребителей в сентябре на 3%

Нафтогаз снижает цену газа для потребителей в сентябре на 3%

НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО (Положение о возложении специальных обязательств), которое будет действовать в сентябре.

Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.

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Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%.

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

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В целом с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась почти на 28%.

Справка Finance.ua:

  • В июне 2019 года «Нафтогаз» отпускал газсбытам природный газ для нужд населения по единой цене 6299,00 грн/тыс.куб.м (без НДС).
  • В июле цены на газ для населения снижены до 4905,675 грн/тыс. куб.м. без НДС.
  • В августе «Нафтогаз» снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4653,544 грн/тыс. куб.м без НДС. Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле.
По материалам Finance.UA
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