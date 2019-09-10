Нафтогаз снижает цену газа для потребителей в сентябре на 3%

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НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО (Положение о возложении специальных обязательств), которое будет действовать в сентябре.
Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.
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Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%.
Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.
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В целом с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась почти на 28%.
Справка Finance.ua:
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