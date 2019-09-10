Нафтогаз снижает цену газа для потребителей в сентябре на 3%

НАК “Нафтогаз Украины” рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО (Положение о возложении специальных обязательств), которое будет действовать в сентябре.

Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины.

Читайте также: Газ про запас приобрели уже более 7 тысяч семей

Цена газа, по которой Нафтогаз продает его в сентябре газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с августом стоимость газа уменьшится на 3,4%.

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Как экономить на коммуналке 2019

В целом с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась почти на 28%.

Справка Finance.ua:

В июне 2019 года «Нафтогаз» отпускал газсбытам природный газ для нужд населения по единой цене 6299,00 грн/тыс.куб.м (без НДС ).

В июле цены на газ для населения снижены до 4905,675 грн/тыс. куб.м. без НДС .

В августе «Нафтогаз» снизил отпускные цены на газ для газсбытов, который они должны поставить населению, до 4653,544 грн/тыс. куб.м без НДС . Это примерно на 5,14% ниже, чем в июле.