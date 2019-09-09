Уровень доверия украинцев к микрокредитованию растет

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Рынок микрокредитования в Украине продолжает расти.
Так, по данным аналитиков ФК Dinero, количество заявок на микрокредитование выросло этим летом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 27,3%, при этом объем кредитования компанией превышает среднерыночный уровень на 15%. «В настоящее время наблюдается устойчивый рост ключевых показателей развития рынка МФО и повышение уровня доверия населения в целом к услуге микрокредитования. Это видно из показателей нашей компании, – объясняет динамику СЕО ФК Dinero Илья Веселый. – 70% клиентов, обратившихся за займом в нашу компанию летом – лица, берущие его у нас повторно».
Статистические данные Нацкомфинуслуг за последние три года подтверждают рост всех базовых показателей небанковских финансовых организаций. Объем кредитов в 2018 году вырос по сравнению с 2017 г. на 45%. По информации госрегулятора, основные потребители финансовых услуг – физические лица, малый и средний бизнес.
Украинская финансовая компания Dinero – часть европейского холдинга, работающего в странах СНГ и Европейского Союза. Компания создана в октябре 2017 года как микрофинансовая организация, специализирующаяся на краткосрочных беззалоговых займах. Главная цель: быстрая финансовая помощь гражданам Украины в достижении их целей. На украинском рынке МФО Dinero демонстрирует стремительный рост, став в 2019 г. лидером онлайн-продаж по версии Finance.ua.
Компания способствует формированию стабильного и прозрачного рынка в Украине, входит в ассоциации: ВАФК, ОФУ, ЕМА.
Соблюдая принципы КСО, компания Dinero реализует ряд общественно полезных проектов, в частности благотворительных, образовательных и направленных на улучшение экологии.
Сайт Dinero в списке надежных сервисов онлайн-кредитования: https://www.ema.com.ua/citizens/whitelist/
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