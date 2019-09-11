Евросоюз планирует построить «зеленую» экономику к 2050 году

Накануне саммита по климатическим изменениям, который должен состояться 23 сентября под эгидой Генерального секретаря ООН в Нью-Йорке, Европейский Союз подтвердил амбиции в борьбе с климатическими изменениями и в переходе к «зеленой» экономике до 2050 года.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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«Евросоюз принесет в Нью-Йорк результаты совместной работы в рамках энергетического Союза: реалистичную перспективу создания климатически нейтральной Европы до 2050 года. Это намерение подтверждается амбициозной политикой, которая закреплена в юридически обязывающих документах. Евросоюз обеспечил участие всех секторов экономики в таком переходе. Мы надеемся, что на саммите по климатическим изменениям наши планы вдохновят и другие страны», – отметил по этому поводу Шефчович.

Страны ЕС намерены до 2020 года, как это предусмотрено Парижскими договоренностями по климатическим изменениям, представить долгосрочную стратегию совместных действий по достижению климатических целей 2050 года.

Такие цели по построению климатически нейтральной экономики были представлены Еврокомиссией в ноябре 2018 года и поддержаны большинством стран ЕС в июне в этом году.