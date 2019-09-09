Модель разделения "Нафтогаза" могут утвердить до трехсторонних переговороа по транзиту - Минэнерго

Кабинет министров Украины может принять новую модель анбандлинга “Нафтогаза” (разделение компании на две части путем выделения из ее управления газотранспортной системы) до трехсторонних переговоров по транзиту газа 19 сентября.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время выступления на мероприятии, посвященном противостоянию Газпрома и Нафтогаза.

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«Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы собираемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция, чтобы такое решение было принято на следующем заседании Кабмина», – сообщил Оржель.

В ходе переговоров в Брюсселе с представителями Еврокомиссии по согласованию позиций накануне трехсторонних переговоров по транзиту газа Оржель сообщал, что правительство разработало новую модель анбандлинга. Эту модель презентовали представителям Еврокомиссии.