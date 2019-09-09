В Киеве возможен срыв отопительного сезона - "Нафтогаз"

Из-за несоблюдения условий расчета за газ отопительный сезон в некоторых районах столицы могут отложить.

Об этом сообщает пресс служба “Нафтогаз Украины”.

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“Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы”, – предупреждают в компании.

В частности, речь идет о компании «Акважитлосервис», «Современные муниципальные технологии», «Вертон Технолоджи», «Элизиум ЖЭО», «Энерго Сервис Групп», «Эско-Эксперт», «Эффективные энергетические системы», «Житлокомфорт», «Житло сервис», «Сент София Проперти Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», предприятие «Групповая котельная МВД Украины», ОСМД «Победа 131-А» и «Юрковская 28».

Как отмечается, их уровень расчетов с НАК “Нафтогаз Украины” ниже минимального уровня, установленного законодательством.