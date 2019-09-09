В Киеве возможен срыв отопительного сезона - "Нафтогаз"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за несоблюдения условий расчета за газ отопительный сезон в некоторых районах столицы могут отложить.
Об этом сообщает пресс служба “Нафтогаз Украины”.
Читайте также: Нафтогаз обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней цене
“Четырнадцать теплопроизводителей города Киева не соблюдают требования законодательства для получения газа на льготных условиях, установленных государством (ПСО), что ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона для жителей некоторых микрорайонов столицы”, – предупреждают в компании.
В частности, речь идет о компании «Акважитлосервис», «Современные муниципальные технологии», «Вертон Технолоджи», «Элизиум ЖЭО», «Энерго Сервис Групп», «Эско-Эксперт», «Эффективные энергетические системы», «Житлокомфорт», «Житло сервис», «Сент София Проперти Менеджмент», «Щорса, 32 ЖЕП», предприятие «Групповая котельная МВД Украины», ОСМД «Победа 131-А» и «Юрковская 28».
Как отмечается, их уровень расчетов с НАК “Нафтогаз Украины” ниже минимального уровня, установленного законодательством.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 4138 19
Обновление Приват24: что изменилось4 ч. назад - 7068 5
"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней ценеВчера, 16:02 - 2005 5
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривну — банкиры2 ч. назад - 1635 4
В Польше подсчитали, насколько снизятся поставки газа по "Северному потоку"7 ч. назад - 846 4
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение эксперта6 ч. назад - 8959 2
Обновление Приват24: что изменилось4 ч. назад - 7068 5
Банки начали выдавать кредиты на карты «Простір»Вчера, 15:16 - 5444
Volkswagen захотел купить Tesla15 ч. назад - 4776
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 4138 19
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Вчера, 10:28 - 1024 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарПозавчера, 15:10 - 423
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 809
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3790
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 755