Украина является одной из наименее энергетически эффективных стран в Европе - МВФ

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Украина на сегодня все еще остается одной из наименее энергетически эффективных стран в Европе.
Об этом сказал глава миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман во время конференции “Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration”.
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“За последние 5 лет много было сделано, теперь Нафтогаз является прибыльной компанией, но до сих пор остались важные вопросы в энергетическом секторе в целом и конкретно в газовом секторе, что должно быть исправлено. Одной из проблем является энергетическая неэффективность. Украина остается одной из наименее энергоэффективных стран в Европе. Еще одной проблемой является коррупция”, — отметил он.
По словам представителя МВФ, коррупция, в частности, приводит к нерациональному использованию экономических ресурсов в стране.
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