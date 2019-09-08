Нацбанк разрешил продавать государственные долговые облигации на международных торговых платформах

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Национальный банк и Министерство финансов внесли изменения в порядок проведения операций, связанных с размещением облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ), о предоставлении возможности проведения аукционов на международных торговых платформах.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
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Регулятор также расширил круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями.
После принятия Министерством финансов решения о переходе на международную торговую платформу программный комплекс Национального банка ОВГЗ-online станет резервной платформой.
«Благодаря принятым изменениям в Положение НБУ у Министерства финансов Украины появляется возможность проводить аукционы по размещению ОВГЗ на международных электронных торговых платформах, что приблизит процесс проведения аукционов на первичном рынке международных стандартов и упростит доступ к нему для крупных международных игроков рынка капитала», – сказал Василий Шкураков, заместитель Министра финансов Украины.
В планах – сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, для быстрого и удобного проведения операций по размещению ОВГЗ, которые позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников.
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