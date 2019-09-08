Правительство согласовало кредит ЕБРР на 320 млн евро для строительства метро в Харькове

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Правительство утвердило порядок и условия использования средств совместного проекта ЕБРР и ЕИБ «Продление третьей линии метрополитена в г. Харькове».
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
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В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита. Реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта для каждого жителя города.
Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями “Державинская” и “Одесская”, а также электродепо “Алексеевское” (мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что в три раза сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Кроме того, планируется приобретение нового подвижного состава.
Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.
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