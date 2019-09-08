Гончарук: запасов газа достаточно для сильной позиции на переговорах с РФ

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Сейчас Украина накопила достаточно газа для сильной позиции на переговорах с Российской Федерацией.
Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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По его словам, запасы газа уже превысили 19 млрд кубометров.
“Зачем так много? Все очень просто – потому что впереди очень много рисков, связанных с переговорами о транзите с россиянами. Поэтому государство, чтобы иметь уверенные позиции, не стать жертвой давления в переговорах, подготовило систему, чтобы быть минимально уязвимым к попыткам надавить во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем”, – подчеркнул Гончарук.
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