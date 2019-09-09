Стало известно, сколько Минкульт заплатил за празднование Дня Независимости

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тыс. гривен.
Об этом сообщили в ответ на запросы “Украинской правды” Минкульт, Киевская городская госадминистрация, Офис президента и Министерство финансов.
В Минкульте говорят, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.
Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысячи гривен, 113,5 тыс. – на оплату приглашенных коллективов.
Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.
В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.
Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.
При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.
Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.
В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа привлекли к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.
Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.
Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.
Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.
В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на “поощрение” военных дали 9,7 миллиона.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 3269 18
Депутаты приняли закон о габаритно-весовом контроле на дорогахВчера, 12:12 - 2043 11
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Вчера, 10:28 - 864 7
Межбанк: Нацбанк спасал валютуПозавчера, 18:20 - 35541 5
"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней ценеВчера, 16:02 - 1542 4
Нацкомиссия снизила тариф УкрэнергоВчера, 13:21 - 5110
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 3269 18
Банки начали выдавать кредиты на карты «Простір»Вчера, 15:16 - 3154
Доллар падает: почему и что будет с валютой дальше - мнение эксперта2 ч. назад - 2497
Межбанк: объемы сегодня будут значительнымиВчера, 11:20 - 2313
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Вчера, 10:28 - 861 7
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарПозавчера, 15:10 - 388
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 766
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3693
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 732