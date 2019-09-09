Стало известно, сколько Минкульт заплатил за празднование Дня Независимости

Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тыс. гривен.

Об этом сообщили в ответ на запросы “Украинской правды” Минкульт, Киевская городская госадминистрация, Офис президента и Министерство финансов.

В Минкульте говорят, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысячи гривен, 113,5 тыс. – на оплату приглашенных коллективов.



Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа привлекли к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на “поощрение” военных дали 9,7 миллиона.