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Стало известно, сколько Минкульт заплатил за празднование Дня Независимости

Стало известно, сколько Минкульт заплатил за празднование Дня Независимости

Министерство культуры заплатило за столичные торжества ко Дню Независимости 259,6 тыс. гривен.

Об этом сообщили в ответ на запросы “Украинской правды” Минкульт, Киевская городская госадминистрация, Офис президента и Министерство финансов.

В Минкульте говорят, что средства выделялись на выступления пианистов, Национального симфонического оркестра, Украинского национального хора им. Г. Веревки.

Согласно смете, на зарплату режиссерско-постановочной, административной группы и артистов ушло 62 тысячи гривен, 113,5 тыс. – на оплату приглашенных коллективов.
 
Киеву празднования обошлись в 290 тысяч гривен. Эти средства были направлены на возложение цветов к памятнику Михаила Грушевского и мероприятия возле КГГА.

В прошлом году к годовщине Независимости Минкульт профинансировал два мероприятия в столице: на 100 тысяч гривен в Софийском соборе и музыкальное сопровождение молитвенного мероприятия на Аллее Героев Небесной Сотни на 74,4 тысячи.

Столица в 2018 году заплатила за День Независимости 187 тысяч гривен.

При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш.

Офис президента Владимира Зеленского ответил, что Бадоеву и Коляденко из государственного бюджета не платили.

 

В то же время, ни одно из ведомств, к которому обратилась УП (ОПУ, Кабмин, Министерство финансов, Минкульт), не сообщило, на основании чего клипмейкера и хореографа привлекли к организации мероприятий и заключали ли с ними договор.

Киевская городская государственная администрация ответила, что не платила за услуги Бадоева и Коляденко.

Кабинет министров на вопрос о стоимости празднований, в частности, трансфера из регионов, ответил, что не является распорядителем этой информации. Правительство переслало запросы УП в различные министерства, областные и Киевскую городскую госадминистрацию.

Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Парад финансировали в пределах общего годового бюджета, и дополнительных средств на него не выделяли.

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на “поощрение” военных дали 9,7 миллиона.

По материалам Украинская правда
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