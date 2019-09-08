Мораторий на строительство будет касаться исключительно новых застроек - Кличко

Решение, которое может принять Киевсовет, относительно моратория на строительство в столице будет касаться только новых застроек и объектов, возводимых с нарушением закона.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

«Хочу подчеркнуть: если Киевсовет примет такое решение и введет мораторий, он будет касаться исключительно новой застройки и документов на нее. То есть речь идет о том, что до нового года не будут возводить новые жилые, коммерческие объекты (кроме социальной инфраструктуры). Начатого законного строительства или объектов, которые должны быть законно введены в эксплуатацию, мораторий не будет касаться. Объекты же, которые возводятся без документации, или по которым документация отменена – в эксплуатацию введены не будут», – подчеркнул мэр.

Он призвал не обращать внимание на провокаторов и манипуляторов, которые в угоду застройщикам пытаются распространять лживую информацию.

Согласно проекту решения, городские власти планируют до конца года завершить инвентаризацию всего начатого на территории Киева строительства. Сегодня данные относительно того, что именно и где сооружается, согласовывает ГАСИ Украины. Город получает информацию постфактум.

«Мы настроены навести порядок с застройкой в столице. Чтобы внезапно, на участках, полученных во времена Омельченко и Черновецкого, не вырастали монстры. Чтобы застройщики через суды не заставляли город выдавать градостроительные условия, чтобы не велось строительство на арестованных земельных участках. Чтобы все строительство проходило исключительно законно и с учетом интересов общины Киева», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что будет предлагать Киевсовету принять это решение за основу и за неделю проработать предложения к нему, чтобы нивелировать возможные негативные последствия для граждан, в том числе предпринимателей.