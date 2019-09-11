В этом году Ford выпустит в Европе восемь моделей электромобилей

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Ford Motor заявила, что в этом году начнёт продажи восьми моделей электромобилей в Европе, что является ключевым шагом в выполнении компанией задачи добиться к концу 2022 года преобладания в её общем объёме продаж транспортных средств на электрическом ходу.
В их число входят электрические модификации кроссоверов Kuga и Puma, а также седана Mondeo.
Автопроизводитель также планирует выпустить в Европе к 2024 году ещё 15 моделей электромобилей, включая новый электрический кроссовер на базе автомобиля Mustang, который выйдет в следующем году.
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