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В этом году Ford выпустит в Европе восемь моделей электромобилей

В этом году Ford выпустит в Европе восемь моделей электромобилей

Ford Motor заявила, что в этом году начнёт продажи восьми моделей электромобилей в Европе, что является ключевым шагом в выполнении компанией задачи добиться к концу 2022 года преобладания в её общем объёме продаж транспортных средств на электрическом ходу.

В их число входят электрические модификации кроссоверов Kuga и Puma, а также седана Mondeo.

Автопроизводитель также планирует выпустить в Европе к 2024 году ещё 15 моделей электромобилей, включая новый электрический кроссовер на базе автомобиля Mustang, который выйдет в следующем году.

Справка Finance.ua:

  • Американский автопроизводитель проводит реструктуризацию подразделения в Европе.
  • В июне он заявил о планах сократить 12 000 рабочих мест, закрыть пять заводов и уменьшить число рабочих смен на своих остальных заводах в Европе к концу 2020 года, чтобы вернуть прибыльность европейского подразделения.
По материалам reuters.com
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