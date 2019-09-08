Правительство решило законодательно улучшать инвестиционную привлекательность Украины

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1059 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине.
Соответствующее решение было принято во время заседания Верховной Рады. За него проголосовали 290 народных депутатов.
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После этого спикер парламента Дмитрий Разумков предложил нардепам сократить в два раза срок подготовки документа к рассмотрению во втором чтении.
За это проголосовали 279 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроект имеет целью улучшить инвестиционный климат Украины по определенным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанными в рейтинге Doing Business.
В частности, указанный документ, путем внесения изменений в некоторые законы предусматривает снижение количества нарушений прав миноритарных акционеров, снижение стоимости кредитных ресурсов, уменьшение затрат, связанных со строительством жилых и нежилых объектов, повышение качества правосудия в хозяйственных делах и увеличение количества обществ с ограниченной ответственностью, которые будут действовать на основании модельного устава.
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