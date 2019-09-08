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В Украине запустили сервис для контроля прозрачноcти проверок бизнеса

В Украине запустили сервис для контроля прозрачноcти проверок бизнеса

В Украине запущен аналитический модуль для контроля за прозрачностью проверок бизнеса государственными инспекциями.

Проект, разработанный Офисом эффективного регулирования совместно с Государственной регуляторной службой Украины, называется Прозрачные проверки, сообщает пресс-служба Офиса.

“В Украине ежегодно проводится около двухсот тысяч проверок бизнеса, но картина по их эффективности отсутствует. Появление открытых данных по проверкам на Инспекционном портале в 2017 году стала первым шагом к систематизации информации в этой сфере”, – говорится в сообщении.

Модуль доступен на Инспекционном портале, к работе которого присоединились уже 27 инспекционных органов из 33 имеющихся. На портале опубликованы данные о 250 тыс. запланированных и более 300 тыс. результатов уже проведенных проверок за 2018-2019 годы.

Предприниматели и общественные активисты с помощью модуля смогут:

  • получать актуальную информацию как в целом о проверках и их результатах (были ли проверки и какие, зафиксированы ли нарушения, или наложены санкции), так и о ситуации в отношении любого предприятия;
  • получать сводную информацию о показателях деятельности контрольных органов – количество проверок, частоту фиксации нарушений, масштаб санкций, а также – информацию по каждому конкретному органу и даже инспектору;
  • формировать различные рейтинги предприятий или контрольных органов – по количеству проверок, по количеству нарушений, по размерам санкций и тому подобное;
  • находить информацию о конкретных экстремальных случаях (предприятия с наибольшим количеством нарушений и т.д.).

Преимуществами модуля «Прозрачные проверки» для работы контрольных органов являются:

  • возможность осуществлять мониторинг результатов деятельности как всего органа, так и его территориальных управлений;
  • выявлять нетипичные ситуации, упреждать коррупционные риски;
  • формировать интерактивные отчеты.
По материалам Finance.UA
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