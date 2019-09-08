В Украине запустили сервис для контроля прозрачноcти проверок бизнеса

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В Украине запущен аналитический модуль для контроля за прозрачностью проверок бизнеса государственными инспекциями.
Проект, разработанный Офисом эффективного регулирования совместно с Государственной регуляторной службой Украины, называется Прозрачные проверки, сообщает пресс-служба Офиса.
“В Украине ежегодно проводится около двухсот тысяч проверок бизнеса, но картина по их эффективности отсутствует. Появление открытых данных по проверкам на Инспекционном портале в 2017 году стала первым шагом к систематизации информации в этой сфере”, – говорится в сообщении.
Модуль доступен на Инспекционном портале, к работе которого присоединились уже 27 инспекционных органов из 33 имеющихся. На портале опубликованы данные о 250 тыс. запланированных и более 300 тыс. результатов уже проведенных проверок за 2018-2019 годы.
Предприниматели и общественные активисты с помощью модуля смогут:
Преимуществами модуля «Прозрачные проверки» для работы контрольных органов являются:
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