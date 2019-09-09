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В Польше подсчитали, насколько снизятся поставки газа по "Северному потоку"

В Польше подсчитали, насколько снизятся поставки газа по "Северному потоку"

После приговора Суда ЕС, который отменил решение Еврокомиссии о допуске “Газпрома” к газопроводу OPAL, объемы транспортировки газа по “Северному потоку” должны уменьшиться на 12 миллиардов 400 миллионов кубометров голубого топлива в год.

Об этом заявил президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Depo.ua со ссылкой на “Польское радио”.

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По его словам, решение по делу газопровода OPAL должно быть немедленно выполнено.

“Для недискриминационной политики продажи и транспортировки газа в ЕС этот результат будет только положительным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые приобрела материальное значение, и это не просто пустое слово”, – отметил Возняк.

По материалам Польское Радио
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