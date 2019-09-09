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Беспилотные грузовики Daimler выпустили на дороги Вирджинии

Беспилотные грузовики Daimler выпустили на дороги Вирджинии

Впервые беспилотные грузовики Daimler появились на дорогах в 2015 году, и с тех пор их количество росло вместе с уровнем автономности. Теперь компания выпустила фуру 4 уровня автономности на трассы общего пользования.

Об этом сообщает New Atlas.

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Испытания беспилотных тягачей Daimler прошли неподалеку от штаб-квартиры Torc Robotics на юго-западе штата Вирджиния. Недавно приобретенный компанией разработчик технологии автономного движения взял на себя создание системы Asimov – названной в честь писателя-фантаста, который разработал Три закона робототехники. Сейчас ее тестируют в черте города, на междугородных трассах и в различных условиях.

Для других участников движения автономный грузовик почти ничем не отличается от стандартных, практически единственным отличием является соответствующая надпись на боках прицепа и большое количество различных датчиков.

В отличие от беспилотной фуры Vera от Volvo, в кабине беспилотного грузовика от Daimler находятся и системный инженер, и водитель, на случай, если нужно будет вмешательство со стороны человека.

По материалам Mind
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