Беспилотные грузовики Daimler выпустили на дороги Вирджинии

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Впервые беспилотные грузовики Daimler появились на дорогах в 2015 году, и с тех пор их количество росло вместе с уровнем автономности. Теперь компания выпустила фуру 4 уровня автономности на трассы общего пользования.
Об этом сообщает New Atlas.
Читайте также: Bolt будет разрабатывать беспилотные авто
Испытания беспилотных тягачей Daimler прошли неподалеку от штаб-квартиры Torc Robotics на юго-западе штата Вирджиния. Недавно приобретенный компанией разработчик технологии автономного движения взял на себя создание системы Asimov – названной в честь писателя-фантаста, который разработал Три закона робототехники. Сейчас ее тестируют в черте города, на междугородных трассах и в различных условиях.
Для других участников движения автономный грузовик почти ничем не отличается от стандартных, практически единственным отличием является соответствующая надпись на боках прицепа и большое количество различных датчиков.
В отличие от беспилотной фуры Vera от Volvo, в кабине беспилотного грузовика от Daimler находятся и системный инженер, и водитель, на случай, если нужно будет вмешательство со стороны человека.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
РРО на телефоны, девайсы: Рада приняла законопроект 1053-1 за основуПозавчера, 17:08 - 9306 21
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 2382 14
На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)Вчера, 07:16 - 1871 7
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Вчера, 10:28 - 619 5
"Нафтогаз" обновил карту, где можно заказать газ на зиму по летней ценеВчера, 16:02 - 1122 3
Нацкомиссия снизила тариф УкрэнергоВчера, 13:21 - 4084
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населенияВчера, 17:00 - 2382 14
Межбанк: объемы сегодня будут значительнымиВчера, 11:20 - 2163
Wizz Air повысила цены на дополнительные услугиВчера, 12:02 - 1944
На дорогах Украины установят противослепящие экраны (инфографика)Вчера, 07:16 - 1871 7
Apple представила три новые модели iPhone (видео)Вчера, 10:28 - 619 5
Ferrari рассекретила 720-сильный открытый суперкарПозавчера, 15:10 - 354
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы09.09.2019, 12:10 - 720
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion08.09.2019, 01:01 - 3584
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 714