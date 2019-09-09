0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 390 0

ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины (инфографика)

ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины (инфографика)

Агрогиганты Украины в большей мере ориентированы на сырьевой экспорт — сообщает еженедельник “Новое время”, составивший совместно с аналитиками инвестиционной компании “Dragon Capital” рейтинг ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины.

Для расчета показателей участников ТОП-10 его составители использовали данные из отчетов публичных холдингов и непосредственно от самих компаний.

“Главный и единственный критерий рейтинга — объем поставок на внешние рынки в денежном выражении за 2019 маркетинговый год, — пояснили составители экспортного аграрного ТОП-10 свою методику. — В итоговый список попали 10 компаний, приносящих стране больше валютной выручки, чем их конкуренты. Среди фигурантов рейтинга всего три отечественных игрока, все остальные участники — транснациональные гиганты, присутствующие на местном рынке”, — отмечают авторы спецпроекта НВ.

Как следует из рейтинга, крупнейшие экспортеры аграрной продукции, действующие в Украине, все еще сохраняют сырьевую ориентацию. Основные статьи экспорта — зерновые, кукуруза и соя, масличные культуры, а также продукт невысокой глубины переработки — подсолнечное масло.

Наибольшую часть — 42% — в зарубежных поставках отечественного агробизнеса занимают зерновые. Еще одной существенной статьей продаж на внешние рынки остается подсолнечное масло, доля которого в общей корзине — 21%.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.