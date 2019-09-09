ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины (инфографика)

Агрогиганты Украины в большей мере ориентированы на сырьевой экспорт — сообщает еженедельник “Новое время”, составивший совместно с аналитиками инвестиционной компании “Dragon Capital” рейтинг ТОП-10 крупнейших агроэкспортеров Украины.

Для расчета показателей участников ТОП-10 его составители использовали данные из отчетов публичных холдингов и непосредственно от самих компаний.

“Главный и единственный критерий рейтинга — объем поставок на внешние рынки в денежном выражении за 2019 маркетинговый год, — пояснили составители экспортного аграрного ТОП-10 свою методику. — В итоговый список попали 10 компаний, приносящих стране больше валютной выручки, чем их конкуренты. Среди фигурантов рейтинга всего три отечественных игрока, все остальные участники — транснациональные гиганты, присутствующие на местном рынке”, — отмечают авторы спецпроекта НВ.

Как следует из рейтинга, крупнейшие экспортеры аграрной продукции, действующие в Украине, все еще сохраняют сырьевую ориентацию. Основные статьи экспорта — зерновые, кукуруза и соя, масличные культуры, а также продукт невысокой глубины переработки — подсолнечное масло.

Наибольшую часть — 42% — в зарубежных поставках отечественного агробизнеса занимают зерновые. Еще одной существенной статьей продаж на внешние рынки остается подсолнечное масло, доля которого в общей корзине — 21%.

