Минсоцполитики пересмотрит выплату соцпомощи украинцам

Министерство социальной политики Украины планирует пересмотреть подходы к выплатам социальной помощи украинцам и предусмотреть это в проекте бюджета на 2020 год.

Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в ходе встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает пресс-служба правительства.

По словам Юлии Соколовской, в настоящее время на повестке дня Министерства находится много инициатив. В частности, проект бюджета-2020, поиск новых подходов к выплате соцпомощи и услуг населению, а также введение Е-social.

«Но главная идея – Министерство социальной политики должно увеличивать уровень поддержки наиболее уязвимых слоев общества. При этом мы должны создавать и усиливать имеющиеся стимулы к работе для трудоспособного населения», – подчеркнула Юлия Соколовская.

Справка Finance.ua

С 1 июля 2019 года вырос размер прожиточного минимума. Таким образом, С 1 июля выросли и размеры социальных выплат:

1) максимальный размер пособия по безработице – 8028 грн;

2) размер декретных безработным женщинам в расчете на месяц – не менее 501,75 грн;

3) максимальный размер пособия одиноким матерям для детей:

- до 6 лет – 1699 грн;

- с 6 до 18 лет – 2118 грн;

- с 18 до 23 лет (если ребенок учится на стационаре в вузе) – 2007 грн.