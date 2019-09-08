Впервые с 2011-го: Нафтогаз закачал в хранилища максимальное количество газа

Нафтогаз закачал в подземные хранилища газа Украины более 19 миллиардов кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Столько газа в хранилищах не было с 2011 года.

Об этом сообщил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Читайте также: Украина представила новую модель отделения оператора ГТС

«Перешагнули отметку в 19 миллиардов кубометров газа в подземках. Опережаем план», – заявил Коболев.

Отмечается, что ежедневно в Украину поступает 68,7 миллиона кубометров газа. При этом весь этот газ поступает из ЕС. Объемы поступления газа из России – нулевые.

Также ежедневно Украина обеспечивает транзит российского газа в ЕС в объемах, превышающих 247 миллионов кубометров.