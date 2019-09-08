Падение запасов нефти в США спровоцировало рост мировых цен

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В среду 11 сентября цены на нефть возобновили рост после обнародования данных о падении запасов «чёрного золота» в США.
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«Цены на нефть растут в среду на фоне публикации отраслевого отчёта, согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе упали более чем в два раза по сравнению с прогнозами аналитиков, опрошенных Рейтер», – говорится в сообщении.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,87% до 62,92 доллара за баррель , а WTI — на 0,94% до 57,92 доллара за баррель.
Во вторник цены на нефть снизились из-за ожиданий того, что иранская нефть, которая находится под санкциями США, может вернуться на рынок после решения президента США Дональда Трампа уволить советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, сторонника жёсткого политического курса в отношении Ирана.
Но цены восстановились после публикации данных Американского института нефти (API) вечером во вторник, которые показали, что на прошлой неделе запасы нефти и бензина в США упали, а запасы дистиллятов выросли.
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