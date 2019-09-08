НБУ назвал факторы, влияющие на уровень инфляции в августе

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Фактические показатели ценовой динамики свидетельствуют, что общая инфляция приблизилась к траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете (июль 2019).
Об этом сообщила пресс-слубжа Нацбанка.
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В регуляторе считают, что незначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания.
Хотя давление на цены со стороны факторов предложения отдельных продовольственных товаров, потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат сохраняется, жесткая монетарная политика обеспечила дальнейшее ослабление фундаментального давления, выраженного показателем базовой инфляции, в том числе через канал обменного курса.
Базовая инфляция замедлилась и в годовом измерении в августе составила 7,2%. Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, в частности через канал обменного курса.
Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 14,8% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась с учетом его удешевления на мировых рынках и изменения методологии расчета тарифов для домохозяйств
Цены на топливо продолжили снижаться (на 3,2% г/г) ввиду удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.
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