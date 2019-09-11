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Uber вложит $200 млн в сервис грузоперевозок Uber Freight

Uber вложит $200 млн в сервис грузоперевозок Uber Freight

Uber инвестирует $200 млн в сервис для заказа грузоперевозок Uber Freight и планирует нанять 2 тыс. сотрудников в течение следующих трёх лет, которые будут трудиться в главном офисе компании в центре Чикаго.

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На встрече с инвесторами главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) сказал, что Uber Freight за эти два года демонстрирует впечатляющий стабильный рост и значительный прогресс, хотя данных о доходах бизнеса грузоперевозок компания не раскрыла.

Компания продолжает привлекать водителей к своей платформе с помощью хорошо отработанных технологий, в том числе бонусов и льгот. В прошлом году подразделение Uber Freight представило программу льгот, которая предлагает водителям грузовиков скидки на бензин и новые шины.

По материалам ITC.ua
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