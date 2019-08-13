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Uber получил рекордный убыток в $5,2 млрд

Uber получил рекордный убыток в $5,2 млрд

Американская Uber Technologies Inc. получила рекордный убыток по итогам второго квартала из-за жесткой конкуренции в странах Латинской Америке и других регионах, а также крупных затрат, связанных с IPO.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Так, чистый убыток компании за второй квартал, завершившийся 30 июня, составил $5,236 млрд против чистой прибыли в размере $878 млн за аналогичный период годом ранее. Операционный убыток Uber во втором квартале текущего года вырос до $5,485 млрд по сравнению с $739 млн годом ранее.

При этом выручка компании повысилась на 14% и достигла $3,166 млрд против $2,768 млрд. Чистый убыток компании главным образом связан с тем, что в отчетности отражены компенсационные расходы в размере $3,9 млрд, касающиеся проведенного в мае IPO. Совокупный объем заказов увеличился на 31% – до $15,756 млрд.

Число ежемесячно активных пользователей Uber, включая приложение Uber Eats, увеличилось до 99 млн по сравнению с 76 млн за аналогичный квартал в прошлом году.

По материалам bigmir.net
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