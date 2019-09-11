Toyota выводит в продажу внедорожник Fortuner TRD Sportivo

12 сентября дилеры Toyota в Индии получат первые экземпляры обновленного Fortuner TRD Sportivo 2020 с фирменным обвесом от Toyota Racing Development.

От «дореформенного» внедорожника новинка отличается измененными бамперами, иной радиаторной решеткой, «противотуманками» другой формы, оригинальными легкосплавными дисками на 18 дюймов, двухцветной окраской кузова и перенастроенной подвеской. Также после апгрейда SUV обзавелся более эффективной тормозной системой.

В салоне нового Fortuner TRD Sportivo расположится современная мультимедиа с семидюймовым тачскрином и премиальной акустикой от JBL. При отделке сидений и дверных карт производитель использовал перфорированную кожу черного и бордового оттенков.



Фото: rushlane.com

По предварительным данным, за самый доступный Fortuner TRD Sportivo индийским автомобилистам придется выложить от 3 300 000 рупий (46 000 долларов).



Фото: rushlane.com

Новый полноприводный внедорожник оснащается 2,8-литровым турбодизелем мощностью 174 л.с., сочетающимся с шестиступенчатым «автоматом».