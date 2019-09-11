Как меняются цены на жилье в Европе

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Во ІІ квартале 2019 года бум на рынке недвижимости поубавил обороты: рост реальных цен наблюдался только в 26 из 46 стран.
Такие данные обнародовали аналитики Global Property Guide.
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Сравнительно с 2018 годом, динамика большинства рынков недвижимости в мире стала более слабой из-за экономических тенденций.
Длительный экономический рост Северной Америки после 6 лет активного роста идет на снижение, страны Ближнего Востока беспокоятся из-за политической напряженности и снижения стоимости нефти, а Азии – из-за торговой войны.
Однако цена на европейское жилье только растет.
Во ІІ квартале индекс цен на недвижимость увеличился в таких регионах:
• Пуэрто-Рико (+13,24%),
• Черногория (+11,68%),
• Шри-Ланка (+10,64%),
• Чили (+9,05%),
• Германия (+8,21%),
• Вена (+7,99%),
• Мальта (4,93%),
• Джерси (+4,68%),
• Нидерланды (+4,18%),
• Словакия (+3,74%),
• Литва (+3,04%).
Совсем слабо развивается рынок жилья в Турции (-12,1%), Украине (-5,45%), Швейцарии (-2,52%), Румынии (-2,41%), Великобритании (-1,25%), Финляндии (-1,11%), Норвегии (-0,37%), Латвии (Рига, -0,13%) и Швеции (-0,07%).
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