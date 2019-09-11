Как меняются цены на жилье в Европе

Во ІІ квартале 2019 года бум на рынке недвижимости поубавил обороты: рост реальных цен наблюдался только в 26 из 46 стран.

Такие данные обнародовали аналитики Global Property Guide.

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Сравнительно с 2018 годом, динамика большинства рынков недвижимости в мире стала более слабой из-за экономических тенденций.

Длительный экономический рост Северной Америки после 6 лет активного роста идет на снижение, страны Ближнего Востока беспокоятся из-за политической напряженности и снижения стоимости нефти, а Азии – из-за торговой войны.

Однако цена на европейское жилье только растет.

Во ІІ квартале индекс цен на недвижимость увеличился в таких регионах:

• Пуэрто-Рико (+13,24%),

• Черногория (+11,68%),

• Шри-Ланка (+10,64%),

• Чили (+9,05%),

• Германия (+8,21%),

• Вена (+7,99%),

• Мальта (4,93%),

• Джерси (+4,68%),

• Нидерланды (+4,18%),

• Словакия (+3,74%),

• Литва (+3,04%).

Совсем слабо развивается рынок жилья в Турции (-12,1%), Украине (-5,45%), Швейцарии (-2,52%), Румынии (-2,41%), Великобритании (-1,25%), Финляндии (-1,11%), Норвегии (-0,37%), Латвии (Рига, -0,13%) и Швеции (-0,07%).

Справка Finance.ua:

За первое полугодие 2019 года в Украине приняли в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров нового жилья (на 50,6% больше, чем в прошлом году).