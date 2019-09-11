0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 293 0

Как меняются цены на жилье в Европе

Как меняются цены на жилье в Европе

Во ІІ квартале 2019 года бум на рынке недвижимости поубавил обороты: рост реальных цен наблюдался только в 26 из 46 стран.

Такие данные обнародовали аналитики Global Property Guide.

Читайте также: Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажу

Сравнительно с 2018 годом, динамика большинства рынков недвижимости в мире стала более слабой из-за экономических тенденций.

Длительный экономический рост Северной Америки после 6 лет активного роста идет на снижение, страны Ближнего Востока беспокоятся из-за политической напряженности и снижения стоимости нефти, а Азии – из-за торговой войны.

Однако цена на европейское жилье только растет.

Карты для тех, кто много тратит

Во ІІ квартале индекс цен на недвижимость увеличился в таких регионах:

• Пуэрто-Рико (+13,24%),
• Черногория (+11,68%),
• Шри-Ланка (+10,64%),
• Чили (+9,05%),
• Германия (+8,21%),
• Вена (+7,99%),
• Мальта (4,93%),
• Джерси (+4,68%),
• Нидерланды (+4,18%),
• Словакия (+3,74%),
• Литва (+3,04%).

Совсем слабо развивается рынок жилья в Турции (-12,1%), Украине (-5,45%), Швейцарии (-2,52%), Румынии (-2,41%), Великобритании (-1,25%), Финляндии (-1,11%), Норвегии (-0,37%), Латвии (Рига, -0,13%) и Швеции (-0,07%).

Справка Finance.ua:

  • За первое полугодие 2019 года в Украине приняли в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров нового жилья (на 50,6% больше, чем в прошлом году).
  • В июле средняя стоимость квартир в новостройке эконом-класса составляет до 20 207 грн/кв. м, комфорт-класса – 24 050 грн/кв. м, бизнес-сегмента – 37 563 грн/кв. м, премиум-сегмента – 56 342 грн/кв. м.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.