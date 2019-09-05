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Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажу

Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажу

В ближайшем будущем стоимость аренды и продажи квартир в Украине будет только расти.

Такой прогноз озвучил эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов в эфире ObozTV. Он рассказал, как изменятся цены на аренду и продажу жилья до конца 2019 года.

“Если посмотреть на цены в Европе, то становится понятно, что в Украине аренда недооценена. И очень сильно. В дальнейшем аренда будет дорожать”, – предупредил эксперт.

Он уточнил, что такая ситуация сложилась не только в Киеве и крупных городах, но и в регионах.

“Если однокомнатная в Белой Церкви стоит 3 тысячи грн – она уже дешевле 3 тысяч не будет. Если где-нибудь в Новоград-Волынском Житомирской области аренда однокомнатной квартиры стоит 2 тыс. грн – она уже дешевле 2 тысяч не будет. Вниз отката не будет,” – подчеркнул Романов.

Эксперт добавил, что из-за увеличения спроса стоимость аренды начинает понемногу расти со второй половины июля и “пик” приходится на вторую половину августа и сентябрь.

Стоимость продажи квартир, по его словам, тоже будет расти. Но это коснется в основном новостроек.

“Вторичный рынок” сохранит стоимость, а новые дома в дальнейшем будут набирать стоимость. Поскольку есть спрос. “Пик”, скорее всего, будет до Нового года. Первая половина декабря”, – отметил он.

По материалам Обозреватель
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