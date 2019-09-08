Рост цен производителей промпродукции замедлился

Цены производителей промышленной продукции в августе 2019 года по сравнению с июлем текущего года снизились на 0,7%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 4,5%.

С начала года (за январь-август 2019 года) оптовые цены повысились на 1,7%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 2,7%, в перерабатывающей промышленности – на 1,5%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 9,0%.