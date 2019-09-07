Рада поддержала в первом чтении законопроект о "кэшбэках"

Верховная Рада приняла законопроект о введении системы кэшбэков потребителям, которые обнаружат незарегистрированные фискальные чеки.

За соответствующий законопроект проголосовало 249 депутатов.

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Отмечается, что проверка будет проходить на основании проверки чеков, которые выдают продавцы. Такие чеки должны быть фискальными, то есть зарегистрированными в налоговой службе. В таком случае налоговики будут получать информацию о реальных оборотах торговцев и их реальных доходах.

Депутаты предлагают, чтобы в случае выявления незарегистрированных чеков граждане могли обратиться в налоговую, которая выплатит таким лицам кэшбэк в размере 100% стоимости товара. При этом продавца оштрафуют на 150% стоимости — остальные 50% будут направлять в бюджет.