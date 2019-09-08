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В Украине изменился порядок продажи имущества ликвидируемых банков

В Украине изменился порядок продажи имущества ликвидируемых банков

В Украине 4 сентября этого года вступили в силу изменения в Положение по организации продажи имущества ликвидируемых банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Что изменилось:

  • Протокол, сформированный по результатам аукциона центральной базой данных, будет автоматически публиковаться в электронную торговую систему.
    По требованию победителя электронного аукциона, банк обязан подписать сформированный центральной базой данных и опубликованный в электронной торговой системе протокол электронных торгов, по результатам которых был определен такой победитель, и передать подписанный протокол соответствующему победителю торгов (или оператору электронной площадки).
  • Необходимым условием подписания договора купли-продажи является осуществление победителем открытых торгов полной оплаты средств за лот и поступление такой полной оплаты на счет соответствующего банка (банков) не позднее конца 18 (восемнадцатого) рабочего дня с даты формирования протокола электронного аукциона, что на два дня меньше, чем ранее.

Соответствующие изменения уже внесены в Регламент работы электронной торговой системы по организации и проведению открытых торгов по продаже активов банков, которые выводятся с рынка, ликвидируемых банков и Регламента работы электронной торговой системы для проведения электронного аукциона, который состоит из автоматического пошагового снижения начальной цены лота, этапов представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения для продажи активов (имущества) банков, выводимых с рынка или ликвидируемых.

По материалам Finance.UA
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