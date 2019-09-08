В Украине изменился порядок продажи имущества ликвидируемых банков

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В Украине 4 сентября этого года вступили в силу изменения в Положение по организации продажи имущества ликвидируемых банков.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Что изменилось:
Соответствующие изменения уже внесены в Регламент работы электронной торговой системы по организации и проведению открытых торгов по продаже активов банков, которые выводятся с рынка, ликвидируемых банков и Регламента работы электронной торговой системы для проведения электронного аукциона, который состоит из автоматического пошагового снижения начальной цены лота, этапов представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения для продажи активов (имущества) банков, выводимых с рынка или ликвидируемых.
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