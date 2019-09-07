0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 326 0

Нардепы поддержали декриминализацию фиктивного предпринимательства

Нардепы поддержали декриминализацию фиктивного предпринимательства

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно уменьшения давления на бизнес.

Соответствующий документ поддержали 365 народных депутатов.

Еще одним голосованием нардепы сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект предусматривает исключение статьи 205 УК (фиктивное предпринимательство) и повышение суммы уклонения от уплаты налогов (с 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан), при неуплате которой можно притянуть к ответственности по статье 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей).

По словам авторов законопроекта, статья 205 УК давно используется для давления на бизнес, поскольку налоговая кроме факта наличия уголовной ответственности использует приговоры и материалы досудебного расследования в качестве доказательств при привлечении к ответственности за нарушение норм налогового законодательства.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.