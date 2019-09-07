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Apple и Foxconn обвинили в нарушении законов Китая при производстве iPhone

Apple и Foxconn обвинили в нарушении законов Китая при производстве iPhone

Согласно отчету китайской группы China Labor Watch, компании Apple и Foxconn в настоящее время нарушают китайские законы, чтобы не отставать от графика производства смартфонов линейки iPhone 11.

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Поскольку проблемы напрямую связаны с Apple, компания провела собственное расследование на фабрике Foxconn. И хотя Apple признает некоторые нарушения, компания утверждает, что все не настолько мрачно.

Одна из самых больших проблем заключается в том, что временные работники занимают 50% всей рабочей силы. Однако в китайском законодательстве четко сказано, что в штате компании может быть не более 10% временных работников.

Apple, как сообщается, работает вместе с Foxconn над решением этой проблемы, однако любые изменения в численности штата могут напрямую повлиять на поставки iPhone 11. Представители China Labor Watch сообщают, что Foxconn также заставляет работников работать сверхурочно.

Однако Apple утверждает, что все сверхурочные смены были добровольными.

Даже если Apple и права, факт заключается в том, что некоторые из временных сотрудников являются студентами, а китайский закон не разрешает таким работникам брать дополнительные часы. Очевидно, Foxconn делает все возможное, чтобы выполнить все заказы на iPhone 11 в оговоренные сроки. Это указывает на то, что Apple надеется на всплеск продаж iPhone после довольно прохладного прошлого года.

По материалам iXBT.com
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