Названа стоимость новых iPhone 11

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Премьера новеньких iPhone состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени, но в китайской соцсети Weibo уже появился снимок с основными характеристиками и ценами.
Читайте также: Apple возродит бюджетный iPhone SE
В соответствии со снимком, базовая модель iPhone 11 выйдет в трех вариантах с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти. Цена в таком случае составит $750, $800 и $900 соответственно.
iPhone 11 Pro получит больше памяти – 128, 256 и 512 ГБ. Стоимость – $1000, $1100 и $1200.
Самым дорогим окажется iPhone 11 Pro Max со стоимостью от $1100 до $1300. Цены приблизительные, получены при помощи пересчета из тайванских цен.
Интересные факты о новом iPhone: iPhone 11 оснастят IPS дисплеем на 6,1 дюйма, а – iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – OLED на 5,8 и 6,5 дюймов. iPhone 11 укомплектуют двойной камерой, а старшие – тройной.
Все три новинки будут функционировать на однокристальном Apple A13.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 3730 11
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3692 10
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 3201 6
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режимВчера, 17:00 - 3104 4
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 5453 4
Межбанк: гривна пробила психологический порогВчера, 18:30 - 33277 1
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 5453 4
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 3730 11
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3692 10
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 3201 6
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыВчера, 12:10 - 416
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionПозавчера, 01:01 - 3196
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 598
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 1106
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 858