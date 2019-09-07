Названа стоимость новых iPhone 11

Премьера новеньких iPhone состоится сегодня в 20:00 по киевскому времени, но в китайской соцсети Weibo уже появился снимок с основными характеристиками и ценами.

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В соответствии со снимком, базовая модель iPhone 11 выйдет в трех вариантах с 64, 128 и 256 ГБ флэш-памяти. Цена в таком случае составит $750, $800 и $900 соответственно.

iPhone 11 Pro получит больше памяти – 128, 256 и 512 ГБ. Стоимость – $1000, $1100 и $1200.

Самым дорогим окажется iPhone 11 Pro Max со стоимостью от $1100 до $1300. Цены приблизительные, получены при помощи пересчета из тайванских цен.

Интересные факты о новом iPhone: iPhone 11 оснастят IPS дисплеем на 6,1 дюйма, а – iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – OLED на 5,8 и 6,5 дюймов. iPhone 11 укомплектуют двойной камерой, а старшие – тройной.

Все три новинки будут функционировать на однокристальном Apple A13.