SkyUp запустил продажу билетов на 6 дополнительных рейсов Киев – Харьков

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Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустил шесть дополнительных рейсов Киев – Харьков.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
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Даты выполнения дополнительных рейсов:
Цена билетов – от 494 гривен.
График рейсов:
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