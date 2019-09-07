0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

SkyUp запустил продажу билетов на 6 дополнительных рейсов Киев – Харьков

SkyUp запустил продажу билетов на 6 дополнительных рейсов Киев – Харьков

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запустил шесть дополнительных рейсов Киев – Харьков.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Читайте также: Украинский лоукостер получил право летать в Шри-Ланку

Даты выполнения дополнительных рейсов:

  • 13.09 Харьков – Киев,
  • 14.09 Киев – Харьков,
  • 17.09 Харьков – Киев,
  • 18.09 Киев – Харьков,
  • 26.09 Харьков – Киев,
  • 27.09 Киев – Харьков.

Цена билетов – от 494 гривен.

График рейсов:

  • Рейсы стартуют с 25 октября 2019 года.
  • По понедельникам, средам и пятницам.
  • В октябре будут проходить перелеты Харьков – Львов и Харьков – Прага. Рейсы по обоим направлениям будут выполняться каждый четверг и воскресенье.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.