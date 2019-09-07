Банки теряют свою монополию на владение клиентскими данными — замглавы НБУ

Европейский опыт свидетельствует о том, что доступ к банковским счетам клиентов имеют не только банки.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Холод в ходе круглого стола, организованного “Финансовым клубом”.

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Таким образом, банки в некотором смысле теряют свою монополию на владение клиентскими данными и доступа к счетам клиентов.

“Если смотреть на функционирование европейского сообщества open banking, то фактически уже есть доступ к информации клиента и управление его счетами не с банковского приложения — из внешних систем”, – заявил Холод.

И, по его словам, банки делают это не добровольно.

“Если клиент распорядился, а считается, что клиент является полным собственником своих данных, банки обязаны предоставлять доступ к его данным и счета из других приложений. Это несет определенную угрозу банкам, потому что они теряют монополию и наработанный массив данных, которые они кровью и потом заработали, создавая клиентскую базу”, – подчеркнул замглавы НБУ.

В то же время, как отмечает Холод, это делает банковский рынок более гибким, а жизнь клиента более удобной.