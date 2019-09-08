0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 103 0

Киевские электросети увеличил перечень услуг, которые можно заказать онлайн

Киевские электросети увеличил перечень услуг, которые можно заказать онлайн

ДТЭК Киевские электросети расширил список услуг, которые бытовые потребители могут заказывать онлайн.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Теперь оставить заявку относительно работы счетчика, его опломбирования/распломбирования, параметризации или показателей потребления можно дистанционно.

“Ходить в Центры обслуживания клиентов (ЦОК) не нужно – достаточно позвонить или оставить сообщение на сайте. Оператор ДТЭК Киевские электросети обработает заявку, выяснит необходимую информацию, выставит счет (если услуга платная) и согласует удобное для клиента время (если необходим визит сотрудника)”, – говорится в сообщении.

По ссылке можно подать заявку по:

  • Вопросам по поводу работы счетчика (технические)
  • Вопросам по показателям счетчика.
  • Опломбирования и распломбирования счетчика.
  • Перевода счетчика на 2 зонный (день-ночь) или 3 зонный учет электроэнергии.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.