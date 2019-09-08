Киевские электросети увеличил перечень услуг, которые можно заказать онлайн

ДТЭК Киевские электросети расширил список услуг, которые бытовые потребители могут заказывать онлайн.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Теперь оставить заявку относительно работы счетчика, его опломбирования/распломбирования, параметризации или показателей потребления можно дистанционно.

“Ходить в Центры обслуживания клиентов (ЦОК) не нужно – достаточно позвонить или оставить сообщение на сайте. Оператор ДТЭК Киевские электросети обработает заявку, выяснит необходимую информацию, выставит счет (если услуга платная) и согласует удобное для клиента время (если необходим визит сотрудника)”, – говорится в сообщении.

По ссылке можно подать заявку по: