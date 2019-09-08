Киевские электросети увеличил перечень услуг, которые можно заказать онлайн

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ДТЭК Киевские электросети расширил список услуг, которые бытовые потребители могут заказывать онлайн.
Об этом сообщается на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Теперь оставить заявку относительно работы счетчика, его опломбирования/распломбирования, параметризации или показателей потребления можно дистанционно.
“Ходить в Центры обслуживания клиентов (ЦОК) не нужно – достаточно позвонить или оставить сообщение на сайте. Оператор ДТЭК Киевские электросети обработает заявку, выяснит необходимую информацию, выставит счет (если услуга платная) и согласует удобное для клиента время (если необходим визит сотрудника)”, – говорится в сообщении.
По ссылке можно подать заявку по:
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