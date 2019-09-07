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Золотовалютные резервы Украины максимально выросли

Золотовалютные резервы Украины максимально выросли

По состоянию на 1 сентября 2019 года в золотовалютных резервах (ЗВР) Украины находилось уже $22,02 млрд – это максимальное их значение с июля 2013-го.

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На рост ЗВР благотворно повлиял целый ряд факторов: позитивная ситуация на валютном рынке, высокий экспорт, в первую очередь за счет урожая зерновых, своевременное погашение госдолга, задержки по которому могли бы негативно сказаться на курсе и стать причиной для манипуляций.

Следовательно, по методологии МВФ, золотовалютные резервы Украины в полной мере обеспечивают трехмесячный чистый импорт, что исключает вероятность дефолта.

В 2012-м ЗВР Украины в пиковом значении были $31,6 млрд, а в марте 2014-го их было уже $15 млрд. А после оставленных режимом Януковича задолженностей и глубокого экономического кризиса, вызванного вторжением России, что повлекло за собой коллапс экономик и отток инвестиций, на февраль 2016-го украинские ЗВР составляли $5,6 млрд.

По материалам UAINFO
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