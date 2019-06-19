Цены на золото выросли до шестилетнего максимума

Цена на золото с немедленной поставкой по итогам торгов на Лондонской бирже металлов в понедельник, 24 июня, повысилась на 1,4% — до $1439,21 за унцию. В предыдущий раз так дорого золото стоило в мае 2013 года. Утром во вторник драгоценный металл торговался на уровне $1428,3 за унцию.

Аналитики отмечают, что текущий взлет цен — это следствие изменения ожиданий по ставке в США и эскалации напряжения в отношениях США и Ирана.

Помимо геополитической напряженности, росту цен на золото способствовали заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков других стран о вероятном снижении базовой процентной ставки.

Инвесторы, ожидая ослабления доллара, стали переносить сбережения в биржевые фонды (ETF), обеспеченные физическим золотом, а также вкладываться в золотые фьючерсы и опционы. Мировые центробанки также увеличили закупки золота.

Аналитики не верят, что средняя цена золота за третий и четвертый кварталы 2019 года превысит отметку $1500 за унцию. Если же ФРС не будет снижать ставку до конца года, то золото вернется на уровень $1300-1350 во втором полугодии.