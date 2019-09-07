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Пенсионный фонд рассказал о ходе оцифровки пенсионных дел

Пенсионный фонд рассказал о ходе оцифровки пенсионных дел

В Украине в сентябре 2019 года будут созданы подразделения ретроконверсии (оцифровки – ред.) во всех регионах.

Об этом в ответ на запрос сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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“Подразделения ретроконверсии сейчас работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В сентябре будут созданы подразделения ретроконверсии во всех регионах”, – говорится в ответе.

В то же время, оцифровка архива пенсионных дел требует три основные категории операций: сканирование, экспорт, пакетное задание.

Введение автоматизированной системы позволит предоставлять услуги независимо от места проживания, а пенсионеры будут иметь доступ к материалам своего пенсионного дела в любом сервисном центре или на удаленном рабочем месте (точке обслуживания) ПФУ, или через сеть Интернет с использованием средств вебпортала электронных услуг.

Это также обеспечит автоматизированный контроль актуальности и достоверности документов, на основании которых выплачиваются пенсионные средства.

По материалам УНН
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