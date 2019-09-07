ФГВФЛ назвал сумму от продажи здания банка «Хрещатик»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал через голландский аукцион на площадке ProZorro.Продажи офис банка «Хрещатик» площадью 7 499,7 кв. м.
Читайте также: Осуществлена наиболее успешная продажа нежилого объекта на Прозорро.Продажи – КГГА
Начальная цена лота составляла 425,13 млн грн.
Аукцион был прекращен как только стартовали торги, поэтому победитель аукциона – ЧАО «Днипростроймашина» бизнесмена Вадима Григорьева (известен как владелец сети Merx) – выкупает объект по стартовой цене.
Если бы он не проявил интерес к объекту, его цена могла бы упасть на 80% – до 212,57 млн грн.
Нежилое здание находится в центре Киева на ул. Прорезной, 8 (здание А) возле станции метро Крещатик.
Аукцион состоялся 29 августа, а уже 30 августа победитель подписал протокол торгов. 2 сентября его завизировал ликвидатор банка «Хрещатик». Сейчас сделка находится на этапе ожидания подписания договора купли-продажи.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 3730 11
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3692 10
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 3201 6
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режимВчера, 17:00 - 3104 4
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 5453 4
Межбанк: гривна пробила психологический порогВчера, 18:30 - 33277 1
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 5453 4
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 3730 11
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 3692 10
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 3201 6
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыВчера, 12:10 - 416
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionПозавчера, 01:01 - 3196
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 598
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 1106
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 858