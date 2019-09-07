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ФГВФЛ назвал сумму от продажи здания банка «Хрещатик»

ФГВФЛ назвал сумму от продажи здания банка «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал через голландский аукцион на площадке ProZorro.Продажи офис банка «Хрещатик» площадью 7 499,7 кв. м.

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Начальная цена лота составляла 425,13 млн грн.

Аукцион был прекращен как только стартовали торги, поэтому победитель аукциона – ЧАО «Днипростроймашина» бизнесмена Вадима Григорьева (известен как владелец сети Merx) – выкупает объект по стартовой цене.

Если бы он не проявил интерес к объекту, его цена могла бы упасть на 80% – до 212,57 млн грн.

Нежилое здание находится в центре Киева на ул. Прорезной, 8 (здание А) возле станции метро Крещатик.

Аукцион состоялся 29 августа, а уже 30 августа победитель подписал протокол торгов. 2 сентября его завизировал ликвидатор банка «Хрещатик». Сейчас сделка находится на этапе ожидания подписания договора купли-продажи.

По материалам Финансовый клуб
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