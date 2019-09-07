ФГВФЛ назвал сумму от продажи здания банка «Хрещатик»

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) продал через голландский аукцион на площадке ProZorro.Продажи офис банка «Хрещатик» площадью 7 499,7 кв. м.

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Начальная цена лота составляла 425,13 млн грн.

Аукцион был прекращен как только стартовали торги, поэтому победитель аукциона – ЧАО «Днипростроймашина» бизнесмена Вадима Григорьева (известен как владелец сети Merx) – выкупает объект по стартовой цене.

Если бы он не проявил интерес к объекту, его цена могла бы упасть на 80% – до 212,57 млн грн.

Нежилое здание находится в центре Киева на ул. Прорезной, 8 (здание А) возле станции метро Крещатик.

Аукцион состоялся 29 августа, а уже 30 августа победитель подписал протокол торгов. 2 сентября его завизировал ликвидатор банка «Хрещатик». Сейчас сделка находится на этапе ожидания подписания договора купли-продажи.