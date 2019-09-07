Базовая инфляция в Украине идет на снижение

Базовая инфляция в Украине в августе 2019 года к августу прошлого года составила 7,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, с начала года базовая инфляция составила 2,1%. В месячном измерении (к июлю) наблюдалось снижение цен на 0,1%.

Напомним, что в январе 2019 года годовая базовая инфляция составила 8,3%, в феврале – 7,8%, в марте – 7,6%, в апреле – 7,4%, в мае – 7,4%, в июне – 7,4%, в июле 7,4%.



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Базовая инфляция рассчитывается на основе индекса потребительских цен и имеет целью определение устойчивой динамики цен с исключением краткосрочных неравномерных изменений цен, обусловленных шоками предложения, сезонными факторами, административным регулированием тарифов и цен.