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Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент – Киев.
Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Facebook.
“Отличные новости! Uzbekistan Airways совместно с ООО «Charter Flights Group» запускают прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент”, – говорится в сообщении.
Расписание рейсов:
Время для каждого пункта назначения указано местное.
Перелеты будут осуществляться на самолётах Boeing 757 и Airbus A320.
Стоимость билета в одну сторону (на 5 октября) составляет 6300 грн. Билеты можно приобрести на сайте
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