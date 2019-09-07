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Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент - Киев

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент - Киев

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент – Киев.

Об этом авиаперевозчик сообщил на своей странице в Facebook.

“Отличные новости! Uzbekistan Airways совместно с ООО «Charter Flights Group» запускают прямые чартерные рейсы по маршруту Ташкент-Киев-Ташкент”, – говорится в сообщении.

Расписание рейсов:

  • Полёты начинаются с 5 октября 2019 года – один рейс в неделю.
  • Вылет из Ташкента в 23:55 (суббота), прилет в Киев в 02:45 (воскресенье). Время в пути составит 4 часа 50 минут.
  • Вылет из Киева в 04:15 (воскресенье), прилет в Ташкент – в 10:45 (воскресенье). Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Время для каждого пункта назначения указано местное.

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Перелеты будут осуществляться на самолётах Boeing 757 и Airbus A320.

Стоимость билета в одну сторону (на 5 октября) составляет 6300 грн. Билеты можно приобрести на сайте

По материалам Finance.UA
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