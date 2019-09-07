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Назвали самый популярный смартфон 2019 года (таблица)

Назвали самый популярный смартфон 2019 года (таблица)

Аналитики из компании IHS Markit проанализировали мировой мобильный рынок, чтобы определить самые популярные смартфоны первой половины 2019 года.

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Они представили отчет по глобальным поставкам смартфонов за первое полугодие 2019 года.

Первое место занял iPhone XR – всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов. На втором месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A10 (13,4 миллиона проданных устройств). На третьем – Galaxy A50 (12 миллионов устройств).

По материалам znaj.ua
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