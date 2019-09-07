Назвали самый популярный смартфон 2019 года (таблица)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Аналитики из компании IHS Markit проанализировали мировой мобильный рынок, чтобы определить самые популярные смартфоны первой половины 2019 года.
Читайте также: В 2018 году украинцы купили мобильных телефонов на 30 млрд
Они представили отчет по глобальным поставкам смартфонов за первое полугодие 2019 года.
Первое место занял iPhone XR – всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов. На втором месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A10 (13,4 миллиона проданных устройств). На третьем – Galaxy A50 (12 миллионов устройств).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаПозавчера, 04:00 - 2125 8
Стало известно, в каком случае отменят военный сборВчера, 15:37 - 2166 5
Систему банковских платежей переводят в круглосуточный режимВчера, 17:00 - 1963 3
Кабмин ищет IT-специалистов: Дубилет назвал требования к кандидатамВчера, 19:03 - 1511 3
Налоговая амнистия: какую ставку предусматривает законопроект и как воспользоваться правомВчера, 16:03 - 1881 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФВчера, 09:01 - 26020 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульныхВчера, 12:45 - 18264 3
Межбанк: гривна пробила психологический порогВчера, 18:30 - 10641
Газ для населения в сентябре подешевеетВчера, 15:02 - 4430 2
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:03 - 2326 1
FlixBus начинает тестировать водородные автобусыВчера, 12:10 - 250
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionПозавчера, 01:01 - 3062
Новые Apple Watch будут отслеживать качество сна07.09.2019, 15:10 - 554
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 971
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 778