Назвали самый популярный смартфон 2019 года (таблица)

Аналитики из компании IHS Markit проанализировали мировой мобильный рынок, чтобы определить самые популярные смартфоны первой половины 2019 года.

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Они представили отчет по глобальным поставкам смартфонов за первое полугодие 2019 года.

Первое место занял iPhone XR – всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов. На втором месте оказался бюджетный Samsung Galaxy A10 (13,4 миллиона проданных устройств). На третьем – Galaxy A50 (12 миллионов устройств).