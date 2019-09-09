Интервью Председателя Правления АТ «ЮНЕКС БАНК» Довгальской А.В.

- В Украине рынок безналичных платежей стремительно растет. Это отражается на статистике и по количеству операций, проведенных с помощью платежных карт, и по объемам транзакций. В «ЮНЕКС БАНК» почувствовали этот тренд? Увеличил ли банк эмиссию карт за 2018-2019 гг?

- Все верно, во-первых, сумма безналичных расчетов в 2019-м впервые сравнялась с суммой, которую снимают в банкоматах. Хотя еще пять лет назад 80% операций заключались лишь в снятии наличных.

Во-вторых, что за последний год число безналичных платежей при помощи смартфонов, выросло в 35 раз. Согласитесь, что это быстрое развитие событий.

Об этом также говорит факт, что по итогам прошлого года Украина вошла в топ-5 стран по количеству NFC-транзакций с картами Mastercard. В случае с Visa – в топ-3 среди 90 стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

В то же время, 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов, в основном это пенсионеры и жители небольших населенных пунктов.

Но, несмотря на это, финансовая грамотность большинства населения заметно выросла. Мир меняется: огромные потоки информации, стремительный ритм жизни, социальные сети – все это изменило карту поведения клиента. Для нас это означает, что каждый клиент ценит свое время и комфорт, умеет считать, имеет доступ к интернету, ему легко сравнить предложения конкурентов, проанализировать и сделать свой выбор. Сейчас клиент выбирает простые, быстрые и удобные дистанционные технологичные сервисы.

Аналогичных предложений на рынке много, поэтому, выигрывают те банки и компании, которые умеют не только удовлетворять желания клиентов, а и формировать потребность.

Мы это понимаем и двигаемся в этом направлении.

Сейчас мы выпустили новые карточные продукты с must-have набором «плюшек», такими как чип для бесконтактной оплаты, Интернет-банкинг, возможность оплаты через ApplePay/GooglePay. Плюс ко всему, запускаем актуальные программы лояльности, которые стимулируют клиентов активно пользоваться картами.

И, отвечая на ваш вопрос, все это, естественно, отразилось на эмиссии карт. С начала года эмиссия карт выросла + 49,4% по кредитным картам и + 30,1% по личным дебетовым картам.

- Кредитная карта – это продукт, которым клиенты пользуются регулярно, в отличие от кредита наличными. Изучаете ли вы поведенческую модель своих клиентов: где и как часто они проводят покупки, на какие суммы и т.д? И если «да», то используете ли затем эти знания для внедрения новых опций в платежных картах? Можете привести пример?

- Конечно изучаем! Без исследования поведения клиентов мы, пожалуй, не смогли б сформировать релевантное предложение для них.

Наша цель – это украинец, который может жить комфортно и не отказывать себе, при этом умеет считать-экономить. Поэтому, мы определили кредитную карту «ХочуКа» как флагманский продукт. Чтобы лучше «прочувствовать» все потребности и желания нашего потенциального клиента мы персонализировали его, создав амбасадора бренда. Вы можете познакомится с ним в нашем Facebook и Instagram это реальные истории о Сашке, в которых он раскрывает свои финансовые трудности, плюсы использования той или иной программы лояльности, рассказывает о неявных расходах (например, «случайно» потраченные 2000 грн на кофе за один месяц). Это помогает нам применить полученные данные о поведенческой модели и рассмотреть их на практике.

Если говорить о тратах: лидируют продуктовые магазины и супермаркеты, транспортные компании, кафе и рестораны. Средний чек оплаты в торговой сети – 534 грн.

Доля клиентов, которые «живут» в грейс-периоде – 4,7%.

- У многих банков условия и тарифы по кредитным картам довольно похожи, поэтому потенциальные клиенты больше внимания обращают на бонусные программы. Сейчас самый популярный вариант такой программы на украинском рынке – это кешбек, то есть частичный возврат потраченных безналичных средств. Готовит ли банк какие-то предложения с кешбеком?

- У нас работает программа лояльности для держателей кредитных карт по принципу кешбэка – на карту возвращается определенный процент средств от суммы безналичных расчетов за конкретный период.

То есть, в конце месяца к вам на карту поступает бонус за безналичную оплату в течение всего периода. Размер этого вознаграждения и его максимальная сумма прописаны в Официальных правилах Акции банка.

Сама программа вознаграждений постоянная, но размеры вознаграждений варьируются в зависимости от текущей акции. Это позволяет возвращать на карту до 25% от суммы покупок в выбранных категориях.

Более того, теперь у клиента появилась возможность самостоятельно выбрать категорию кешбека на текущий период.

- Какой вид вознаграждения по кредитной карте «ХочуКа» предлагает «ЮНЕКС БАНК»? На чем будет сделан акцент – на какие категории товаров и услуг? Планируются ли изменения в программе вознаграждения, или совместные программы с торговыми сетями, АЗС и пр.? Ваша программа предусматривает возврат денег за использование кредитных средств или собственных тоже?

- Вознаграждение поступает за оплату кредитной картой «ХочуКа» в счет кредитного лимита, а категории, по которым оно действует, изменяются в зависимости от периода.

Так, в июле действовала акция «Отдыхай с выгодой!». И предложения разработаны исходя из потребностей периода: вознаграждение до 10% в заведениях общественного питания, транспортных услуг и услуг отелей.

В августе мы сформировали новое предложение, где владелец «ХочуКи» выбирает подходящую для себя категорию и, соответственно, процент вознаграждения:

- оплата услуг отелей (25%);

- оплата в магазинах канцелярии, школьных принадлежностей, книг и журналов (10%).

- оплата в заведениях общественного питания (3%);

- оплата за развлекательные услуги (3%);

- оплата услуг транспорта (2%);

Так что в следующем месяце – ждите новые условия и категории с вознаграждением. Мы стараемся предугадать потребности клиента в зависимости от сезона.

- Чтобы привлечь или удержать клиентов, банки постоянно увеличивают размер доступного по карте кредита и срок льготного периода. На ваш взгляд, это не несет рисков для финансовой стабильности банков? В «ЮНЕКС БАНК» максимальный кредит по карте 75 тыс. грн. А какая средняя сумма реально предоставленного лимита, например, за прошлый год? На какие параметры вы ориентируетесь при обработке заявки клиента: зарплату, кредитную историю, или…?

- Первым параметром, на который ориентируемся при установлении кредитного лимита – это характер сотрудничества клиента с банком.

К первой группе относятся сотрудники зарплатных проектов АО «ЮНЕКС БАНК»: их кредитный лимит до 250 000 грн.

Второй группе, так называемым «внешним клиентам», предоставляем кредитный лимит до 75 000 грн.

Если говорить о средней сумме реально предоставленного кредита, то на сегодняшний день она составляет 21 192 грн.

И, конечно, другие параметры, на которые мы ориентируемся, являются прозрачными для любого пользователя: тип трудоустройства, подтвержденный официальный доход, стаж работы и прочее. Кроме того, у клиента всегда есть возможность увеличить свой кредитный лимит, предоставив подтверждение своего дополнительного дохода.

Разумеется, негативная кредитная история нежелательна, но каждый случай индивидуален и рассматривается банком отдельно.

- В условиях жесткой конкуренции за клиентов некоторые банки выпускают специализированные карты: для путешественников, фрилансеров, шопоголиков и т.д. Есть ли у вас какие-то наработки в этом направлении? Вы выделяете для себя категории целевых клиентов, или ваша стратегия – развивать карточные продукты для широкого круга потребителей?

- Мы постоянно расширяем продуктовую линейку карточных продуктов и сегментируем под конкретные потребности групп клиентов.

Для начала, рассмотрим узконаправленные предложения для юридических лиц: кроме обширных предложений акулам бизнеса, мы собрали тарифные пакеты для молодых бизнесов возрастом до 3 месяцев и даже для предпринимателей-фрилансеров, как вы успели заметить.

Для частных лиц мы представляем следующее предложение: карточные продукты массового сегмента с возможностями премиум карт.

Рассмотрим на конкретном примере – платежная дебетовая карта «Smart money» MasterCard .

Во-первых, выпускается в долларах США и евро; во-вторых, обеспечивает дополнительный доход 8% годовых на остаток личных средств; в-третьих, переводы с карты бесплатные, а снятие наличных – без комиссии в своей сети АТМ. Кроме того, держатель карты получает привилегии в аэропортах Киева, обслуживании и помощь при поездке за границу.

Опять же, основываясь на модели поведения, для клиентов, связанных с перевозками, мы разработали предложение с вознаграждением при расчетах картой на АЗС.

Если подытожить, то в любом тарифе мы вознаграждаем безналичные операции. Мы проводим бонусную программу, по которой можно вернуть до 25% от суммы покупок.

Таким образом, мы работаем для широких масс, предлагая релевантное предложение узкого профиля.

- У вас есть дебетовая карта премиум-класса «Smart money» BlackEdition. Планируете ли вы выпускать элитные кредитные карты? Насколько такой продукт может быть востребован у ваших клиентов?

- Да, как говорила ранее, на сегодняшний день карта «Smart money» без преувеличений уникальна. Сама карта – предоставляется для среднестатистического пользования и оформляется бесплатно, а вот услуги, доступные с ней (за отдельную плату в рамках пакета) – это уже возможности премиум-класса

- карта PriorityPass;

- Business Lounge в зоне международных вылетов аэропорта Борисполь;

- Business Lounge в зоне международных вылетов аэропорта Киев (Жуляны);

- услуга Fast Line на вылет и прилет в аэропорту Борисполь;

- полис медицинского страхования и помощи в поездках за границу.

Сейчас мы разрабатываем новый продукт для рынка премиум-карт, и, соответствуя потребностям и запросам аудитории, этот пакет возможностей будет проработан на более элитном уровне, чем для карты «Smart money».

- Современные клиенты предпочитают управлять карточным счетом в своем смартфоне, и для многих этот фактор важнее процентной ставки по кредиту. Вы уже начали разрабатывать мобильное приложение?

- Более того – оно у нас уже есть! Попробуйте и вы.

Мы запустили интернет-банкинг еще в июне этого года. Приложение «Unex Bank» доступно для скачивания в App Store и Google Play, также можно использоваться Web-версию на ПК.

Сейчас можно скачать Beta-версию приложения, пока мы в процессе доработки, но уже есть первые полтысячи пользователей: 23,9% на IOS и 57,6% на Android.

Без доступа к своим финансам 24/7, современному человеку буквально не выжить, к тому же в приложении у вас под рукой будет актуальная информация по курсам валют, конвертер и сервис переводов между картами.

- Карты «ЮНЕКС БАНК» подключены к системе Google Pay. У вас есть статистика, какой процент ваших клиентов воспользовался данной услугой? Планируете ли также подключать системы ApplePay, Garmin Pay или другие?

- Мы понимаем, как важно соответствовать запросам действительности, поэтому, и не отстаем от технологий оплат. Карты «ЮНЕКС БАНК» подключены как к системе Google Pay, так и к ApplePay. По нашим данным, более 20% наших клиентов пользуются обеими системами.

Что на счет сервиса бесконтактных платежей Garmin Pay, то мы не исключаем и его. Учитывая интерес украинцев и ежегодный прирост объема мировых продаж Garmin, мы рассматриваем в дальнейшем подключение этой системы.

- Самые популярные платежные системы в Украине – Mastercard и Visa – стимулируют банки выпускать бесконтактные платежные карты. Visa уже ввела это правило для новых карт в апреле, а Mastercard дает банкам на подготовку еще почти 2 года. Ваш банк уже начал готовиться к переходу на бесконтактные карты? Будете ли вы в обозримом будущем выпускать карты платежной системы.

- Эмитировать бесконтактные карты «ЮНЕКС БАНК» начал с 2017 г. Поэтому, проблем с этим нет и не будет. Да, платежные системы Visa и Mastercard действительно изменили политику в рамках выпуска и обслуживания карт с магнитной полосой и бесконтактных. Но это не стало для нас новостью, мы подошли к вопросу основательно и с опережением, к тому же мы имеем в запасе достаточный период для стабилизации и выравнивания процессов.

Сейчас в наших планах есть конкретная задача сократить портфель карт с магнитной полосой и увеличить эмиссию бесконтактных карт безотносительно к платежной системе.