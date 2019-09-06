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Компания Коломойского досрочно рассчиталась с Нацбанком по кредитам Приватбанка

Компания Коломойского досрочно рассчиталась с Нацбанком по кредитам Приватбанка

06 сентября АО «Никопольский завод ферросплавов» досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению, погасив задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО «Никопольский завод ферросплавов». Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО «Никопольский завод ферросплавов».

Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил АО «Никопольский завод ферросплавов», последний обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

По материалам Finance.UA
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