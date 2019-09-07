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Нардепы предлагают уменьшить размер комиссии при оплате услуг ЖКХ - законопроект

Нардепы предлагают уменьшить размер комиссии при оплате услуг ЖКХ - законопроект

Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагается ограничить размер комиссий при оплате услуг ЖКХ в банках и других учреждениях.

Текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады 3 сентября.

“Принятие данного законопроекта вызвано необходимостью на законодательном уровне урегулировать сложную ситуацию, которая сложилась на рынке услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, когда банки/УГППС «Укрпочта» удерживают комиссионное вознаграждение с населения при приеме платежей согласно своим тарифам, в то время как комиссионное вознаграждение за прием и перечисление платежей потребителей заложены в тариф”, – говорится в пояснительной записке.

Что предлагают:

  • Предприятия должны будут установить с банками на договорной основе размер и порядок оплаты комиссионных платежей.
  • Размер комиссионного вознаграждения предлагается установить на уровне не более 4% от общей суммы платежа.

Как сэкономить на коммуналке

Как отмечается, такое предложение обеспечит прозрачное правовое регулирование в указанной сфере и справедливое восстановление имущественных прав потребителей.

По материалам Finance.UA
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