Нардепы предлагают уменьшить размер комиссии при оплате услуг ЖКХ - законопроект

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Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагается ограничить размер комиссий при оплате услуг ЖКХ в банках и других учреждениях.
Текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады 3 сентября.
“Принятие данного законопроекта вызвано необходимостью на законодательном уровне урегулировать сложную ситуацию, которая сложилась на рынке услуг по приему наличных платежей от физических лиц за жилищно-коммунальные услуги, когда банки/УГППС «Укрпочта» удерживают комиссионное вознаграждение с населения при приеме платежей согласно своим тарифам, в то время как комиссионное вознаграждение за прием и перечисление платежей потребителей заложены в тариф”, – говорится в пояснительной записке.
Что предлагают:
Как отмечается, такое предложение обеспечит прозрачное правовое регулирование в указанной сфере и справедливое восстановление имущественных прав потребителей.
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