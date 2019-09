Аудит ІТ-систем украинской таможни проведут за средства ЕС

В Государственной таможенной службе анонсировали проведение аудита ИТ-систем таможни за средства Евросоюза.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в Facebook.

Читайте также: Минфин утвердил структуру главного аппарата новой таможни

«Проект EU4PFM финансирует работу 6 специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ИТ-инфраструктуру и тому подобное», – отмечает Нефедов.

Он отметил, что за 3 месяца в планах не только окончательно выявить и решить проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни. Особое внимание будут обращать на АСАУР (Автоматизированная система анализа и управления рисками – ред.)

“Отдельная благодарность Delegation of the European Union to Ukraine, которые смогли запустить этот процесс в чрезвычайно сжатые для нашей совместной украино-брюссельской бюрократии сроки!“– добавил Нефедов.