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Аудит ІТ-систем украинской таможни проведут за средства ЕС

Аудит ІТ-систем украинской таможни проведут за средства ЕС

В Государственной таможенной службе анонсировали проведение аудита ИТ-систем таможни за средства Евросоюза.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов в Facebook.

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«Проект EU4PFM финансирует работу 6 специалистов, которые должны проверить все базы данных и процедуры их наполнения, профили рисков, сделать аудит логов, проанализировать ИТ-инфраструктуру и тому подобное», – отмечает Нефедов.

Он отметил, что за 3 месяца в планах не только окончательно выявить и решить проблемы, но и составить план цифровой трансформации таможни. Особое внимание будут обращать на АСАУР (Автоматизированная система анализа и управления рисками – ред.)

“Отдельная благодарность Delegation of the European Union to Ukraine, которые смогли запустить этот процесс в чрезвычайно сжатые для нашей совместной украино-брюссельской бюрократии сроки!“– добавил Нефедов.

По материалам Finance.UA
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