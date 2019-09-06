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40% мировых инвестиций используются для уклонения от налогов - МВФ

40% мировых инвестиций используются для уклонения от налогов - МВФ

Около 15 триллионов долларов или 40% всех прямых иностранных инвестиций, осуществляемых в мире ежегодно, являются «фантомным капиталом», целью которого является уменьшение налоговых обязательств.

Об этом говорится в исследовании Международного валютного фонда и Университета Копенгагена, передает Bloomberg.

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Такие инвестиции, согласно исследованию, осуществляют мультинациональные корпорации. Они проходят через фиктивные компании для того, чтобы минимизировать налоговые обязательства своих владельцев в той или иной стране мира.

«Прямые иностранные инвестиции часто являются важным драйвером настоящей международной экономической интеграции, ведь стимулируют рост, создание новых рабочих мест, а также рост производительности. Однако «фантомный капитал» является финансовым и налоговым инструментом, который «портит» традиционную статистику прямых иностранных инвестиций и затрудняет понимание настоящей экономической ситуации», — говорится в исследовании МВФ.

Почти половина такого капитала поступает на счета в Нидерландах и Люксембурге. Так, Люксембург, население которого составляет около 600 тысяч человек, получает столько же прямых иностранных инвестиций, сколько и США. Согласно официальной статистике, на каждого жителя этой страны приходится 6,6 миллиона долларов прямых иностранных инвестиций. В то же время такие объемы инвестиций никак не влияют на уровень благосостояния ее жителей.

По материалам hromadske.tv
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