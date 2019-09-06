Правительство направит на ратификацию в Раду шесть соглашений о налогообложении

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Правительство подаст в Верховную Раду шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения.
Об этом заявила представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук во время заседания Согласительного совета парламента.
Читайте также: Минфин предложил двойное налогообложение с некоторыми странами
“Есть ряд законопроектов, которые Кабмин направит в Верховную Раду. Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения, в частности о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам”, – отметила Верещук.
По ее словам, правительство планирует внести законопроекты о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенцию между Кабинетом Министров Украины и правительствами Кипра, Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.
Как уточнила нардеп, эти документы включаются в повестку дня сессии ВР без предварительного голосования депутатов в зале заседаний.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6948 10
Польше не хватает рабочих рукВчера, 10:30 - 17734 9
Электромобилям разрешат ездить по полосам для общественного транспортаВчера, 04:00 - 1765 6
Как украинцы откладывают деньгиВчера, 12:01 - 14956 4
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 54677 3
Кто получит надбавку при перерасчете пенсийВчера, 17:00 - 54677 3
Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей - ПФ8 ч. назад - 12444 1
Водителей предупредили о новом виде мошенничества патрульных4 ч. назад - 9384 2
Жилье в Украине подорожает: озвучен прогноз на аренду и продажуВчера, 20:01 - 6948 10
Skoda представила новый кроссовер во Франкфурте (фото)13 ч. назад - 3129
FlixBus начинает тестировать водородные автобусы5 ч. назад - 122
Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono SionВчера, 01:01 - 2666
Новые Apple Watch будут отслеживать качество снаПозавчера, 15:10 - 521
В Киеве впервые выложили пешеходный переход LED-брусчаткой06.09.2019, 13:10 - 867
Porsche презентовала свой первый электрокар Taycan (видео)05.09.2019, 12:10 - 732