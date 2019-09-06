Правительство направит на ратификацию в Раду шесть соглашений о налогообложении

Правительство подаст в Верховную Раду шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения.

Об этом заявила представитель КМУ в Верховной Раде Украины Ирина Верещук во время заседания Согласительного совета парламента.

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“Есть ряд законопроектов, которые Кабмин направит в Верховную Раду. Это шесть законопроектов о ратификации межправительственных соглашений в рамках международного сотрудничества в сфере налогообложения, в частности о ратификации соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США о налоговых требованиях к иностранным счетам”, – отметила Верещук.

По ее словам, правительство планирует внести законопроекты о ратификации протоколов о внесении изменений в Конвенцию между Кабинетом Министров Украины и правительствами Кипра, Великобритании, Малайзии, Турции, Швейцарским федеральным советом об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Как уточнила нардеп, эти документы включаются в повестку дня сессии ВР без предварительного голосования депутатов в зале заседаний.